В TAP AG озвучили объем азербайджанского газа, поставленного в Европу

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года составил 8,1 млрд кубометров, говорится в сообщении трубопроводной компании TAP AG.

«С конца декабря 2020 года и по 31 декабря 2021 года по TAP из Азербайджана в Европу транспортировано 8,1 млрд кубометров газа. Из указанного объема свыше 6,8 млрд кубометров поставлено в Италию, около 1,2 млрд кубометров – в Грецию и Болгарию», — говорится в сообщении компании, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

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