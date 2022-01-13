В AZAL разъяснили разницу в цене на рейсы Баку-Стамбул и Ереван-Стамбул

AZAL прокомментировал разницу в цене авиабилетов на рейсы Баку-Стамбул и Ереван-Стамбул.

«В соцсетях распространяется информация о большой разнице на авиабилеты из Баку и Еревана в Стамбул. В частности, как пример взяты цены на 2 февраля. Как известно, в авиакомпаниях нет жестких тарифов – цены на авиабилеты у авиакомпаний не бывают постоянно фиксированными, они определяются в зависимости от спроса и предложения, заполняемости самолета, даты покупки, сезонных колебаний, связанных с праздниками и периодом отпусков, когда спрос на них увеличивается», — сказали в AZAL.

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Как отмечается, согласно мировой практике, чтобы купить авиабилет по минимально возможной цене, пассажир должен приобрести его заблаговременно, так как их количество на каждом рейсе очень ограничено.

«Поэтому, если авиакомпания только выставляет билеты на продажу, то они, естественно, будут ниже чем у тех авиакомпаний, которые давно продают билеты в этом направлении. Кроме того, минимальный тариф на всех направлениях азербайджанского лоукостера Buta Airways снизится до 29 евро, как это было до пандемии коронавируса. На днях об этом будет официально объявлены», — сказали в AZAL.

