Россия не примет участия на завтрашней встрече спецпредставителей Турции и Армении в Москве

Россия поддерживает регулирование отношений между Ереваном и Анкарой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Она напомнила, что Москва неоднократно высказывала поддержку и содействовала урегулированию отношений, выстраиванию диалога и нормализации контактов между странами.

Что же касается предстоящей 14 января встречи спецпредставителей, то РФ, несмотря на то, что она пройдет в Москве, не участвует.

