Новый премьер Казахстана позвонил Али Асадову

Премьер-министры Казахстана и Азербайджана Алихан Смаилов и Али Асадов провели телефонный разговор.

Асадов поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Казахстана, выразив глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент, сообщает «Казинформ».

«Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей», — сказал Смаилов.

Али Асадов пригласил Смаилова совершить визит в Азербайджан в удобное для него время: «Азербайджан — важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 млн долларов США, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 г. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном», — отметил он.