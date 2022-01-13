Армения ожидает установления дипотношений с Турцией

Армения ожидает от Турции установления дипломатических отношений и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Ожидания Армении от этого диалога, по сути, такие же, как и с начала 1990-х годов. Ожидаем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, будет открыта граница между двумя странами, которая была в одностороннем порядке закрыта Турцией в начале девяностых годов», — отметил он.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции, запланированная на 14 января в Москве, будет носить ознакомительный характер, сообщили в армянском МИД.