Президент Алиев летит в Киев на переговоры с Зеленским

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с визитом Киев, где намечена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

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«14 января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом», — отметили там.

Встреча состоится в Мариинском дворце в Киеве.

Планируется, что в 13:15 президенты выйдут с заявлениями к представителям СМИ.