Зась заявил об окончании миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Обстановка в Казахстане была стабилизирована благодаря скоординированным действиям миротворцев миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), миссия окончена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

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13 января в городе Алма-Аты прошла церемония завершения миротворческой операции в Казахстане.

«В ходе операции мы получили бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств — членов организации в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри государства», — подчеркнул в ходе мероприятия Зась.

Генсек организации обратил внимание, что проведенная операция свидетельствует о высокой эффективности ОДКБ.

«Миротворческая операция на территории Казахстана стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ, где вы своим профессионализмом и слаженными действиями наглядно показали, что наши государства готовы в любых условиях плечом к плечу в едином боевом строю защищать общее пространство безопасности», — пояснил генсек.