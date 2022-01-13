Столтенберг объяснил постоянное присутствие НАТО в Восточной Европе

НАТО проводит постоянную оценку присутствия своих сил в Восточной Европе, чтобы гарантировать готовность эффективно защитить всех союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии, передает РИА Новости.

«Мы постоянно проводим оценку нашего присутствия на восточном направлении альянса. В последние годы мы провели усиление нашей коллективной обороны в этой части Европы… Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы не было никакого непонимания относительно решимости и возможностей НАТО защищать всех союзников», — сказал он, отвечая на вопрос о том, поступали ли альянсу предложения об усилении «восточного направления» и как он намерен действовать.

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«Я не могу говорить о деталях возможных предложений, но НАТО всегда готова сделать необходимое для защиты всех союзников», — добавил Столтенберг.