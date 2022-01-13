Как цитата из «Божественной комедии» Данте могла бы украсить Лачинский коридор

Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам, среди многих вопросов, в частности показывает оценку, которую дает руководство страны деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.

Так, помимо положительных моментов глава государства отметил и немало раздражающих моментов. В первую очередь, это касается незаконных визитов в Ханкенди. В связи с этим азербайджанский лидер упомянул недавний визит французского политика Валери Пекрес, отметив, что это была организованная со стороны Армении поездка.

Приводя этот факт, президент обвинил российских миротворцев в искажении информации. По его словам, оговорки российской стороны в том, что они не заметили или не обратили внимания на то, что в Ханкенди едет делегация из французских политиков звучат неубедительно.

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«По моей информации, представители Армении, прибывшие в Карабах, обращаются в миротворческую миссию в связи с визитами иностранных граждан. Это либо разрешается, либо нет. В целом, могу сказать, что мы точно знаем обо всех событиях, происходящих как на входе, так и на выходе, как в Ханкенди, так и в прилегающих регионах. Поэтому несерьезно скрывать от нас что-то, говорить “не видели, не знали”», — подчеркнул он.

Этими словами президент Азербайджана дал понять, что все передвижения в направлении Ханкенди тщательно отслеживаются со стороны Баку. Более того, что Алиев косвенно опроверг заявления о количестве проживающих в настоящее время в Карабахе армян.

«… мы видим, что число прибывающих в Карабах, Ханкенди и другие места, находящиеся под контролем российских миротворческих сил, сильно отличается от числа выезжающих. Все больше и больше людей уезжают оттуда. Мы следим за этим. Мы зафиксировали и то, что 91 процент въезжающих автомобилей не проверяется. При этом не проверяется только 46 процентов выезжающих оттуда машин. О чем это говорит? Это показывает, что российские миротворцы делают так, чтобы вход был свободным, а на выходе были определенные проблемы. Останавливают машины, допрашивают и так далее. То есть они хотят, чтобы люди не уезжали оттуда. И это не случайно», — подчеркнул глава Азербайджана.

По словам И.Алиева, после второй карабахской войны в Ханкенди вернулось 38 тысяч человек, выехавших в военное время, 11 тысяч из них эту территорию навсегда покинули. «По уточненным данным, сейчас в зоне ответственности российских миротворцев проживает 27 тысяч человек», — заявил он.

Здесь стоит напомнить, что в декабре 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял о том, что российские миротворцы помогли 30 тыс. беженцам вернуться в Ханкенди. А в октябре 2021 года президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, заявил уже о свыше 52 тысяч человек, вернувшихся в свои дома в Ханкенди.

Вышесказанное говорит о том, что карабахские армяне стремятся уезжать из Ханкенди, а российская сторона чинит им препятствия. Как отметил Ильхам Алиев, это происходит не случайно. Ведь если в Карабахе не останется армян, то автоматически с повестки дня снимается вопрос продления российской миротворческой миссии еще на последующие пять лет.

Большая часть подсчитанных Россией армян приезжают в Ханкенди для того, чтобы узнать о состоянии своего жилья, взять оставленные документы и вещи, и снова вернуться в Армению. О том, что среди карабахских армян сильны миграционные тенденции говорят объявления на сайтах по продаже жилья. При этом многие выставленные на продажу дома и квартиры предлагаются с мебелью и техникой. Вдобавок, объявления о продаже недвижимости не снимаются с сайтов долгое время, что говорит о том, что никто не собирается покупать жилье из-за туманных перспектив.

В связи с этим, отчаявшаяся армянская пропаганда даже прибегла к публикации интервью в проармянском издании с российской пропиской «Регнум». В данном интервью с неким Арамом, родом из Карабахского региона Азербайджана, много лет живущим в России и который недавно побывал в Ханкенди, основной акцент делается на то, что большинство местных армян ждет, когда «Карабах воссоединится с Россией».

«Потому что иначе жить им там не представляется возможным. К Армении их не присоединят уже, потому что 30 лет прошло, а этого так и не случилось. Поэтому сейчас Еревану там никто не верит. Единственная их надежда заключается в том, что они станут гражданами России, а «Арцах» войдёт в состав Российской Федерации. Потому что он когда-то был частью Российской Империи. У них есть такие надежды. И этими надеждами они и живут», — отмечает Арам.

Для полноты описанной Арамом ситуации азербайджанской армией остается установить в Лачинском коридоре баннер с надписью из «Божественной комедии» Данте Алигьери – «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Это изречение в равной степени относится не только к карабахским армянам, но и некоторым кремлевским чиновникам, вынашивающих свои планы на международно признанной части Азербайджана.

Асиф Айдынлы, обозреватель