Халиф на час

Ставка на эскалацию снова превращается в заглавный компонент региональной политики Армении. Средства массовой информации в этой связи недоумевают, дескать, Ереван провоцирует обстановку без каких бы то ни либо оснований. В этой связи напрашивается вопрос – а какие вообще основания были у Армении для дестабилизации обстановки в регионе более тридцати лет назад?

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Неужели исторические, согласно которых предки нынешних азербайджанцев два столетия назад предоставили пришлым хайским племенам кров и безопасность?!

Черная благодарность — это универсальный ответ армян всем и на все, что делают им иные народы, соседи и партнеры. В нынешней же ситуации Ереван снова плюет на подарок судьбы.

Великодушие Азербайджана, который пожалел агрессора, не добив его до последнего в начале ноября 2020 года, снова представляется в качестве слабости, хотя весь свет засвидетельствовал грандиозную силу Баку в последней фазе тридцатилетней войны.

Побежденный агрессор ныне на остаточном ресурсе пытается маневрировать, топорно блефуя. На это его, как видится, воодушевили события в Казахстане, которые неожиданно принесли Еревану шанс реабилитироваться в глазах стран-партнеров из ОДКБ. Председательствующий в высшем органе этой организации премьер Никол Пашинян, видите ли, распорядился отправить миротворческие силы военно-политического союза на усмирение взбунтовавшихся террористов.

Ощутив себя халифом на час, глава армянского кабинета вошел в раж. Видать, его полностью поглотило искушение сделать еще одну попытку для вовлечения ОДКБ в структуру армяно-азербайджанского противостояния.

Как бы ни было, за все, что происходит в Южном Кавказе, и, особенно на армяно-азербайджанской границе, ответственность несет премьер Армении. Азербайджану незачем провоцировать обстановку. Он свою задачу решил, и вместе с другими региональными государствами ожидает внятной реакции Еревана относительно его участия в поствоенных восстановительных и интеграционных программах.

Но не в первый раз вооруженные силы проигравшей страны лезут на рожон, беспричинно нарушая тишину в регионе. Поверженному агрессору доподлинно известно, что Баку не станет терпеть и тем более миндальничать с агрессивным соседом, зная его нрав и способности.

Да, сосед в определенном смысле неординарный, но только к негативном плане. Ибо любая другая страна, потерпев сокрушительное поражение в судьбоносном сражении, наотрез отказалась бы от бряцания оружием, признав свои ошибки, однозначно настроилась бы на мировую.

Армения же демонстрирует чудовищное упрямство, идет на чреватые для себя обострения, полагая, что прокатит. Не прокатит, да еще и обернется большими издержками.

Хроника и данные о последних инцидентах четко свидетельствуют, что в ходе послевоенных обострений вдоль пограничной линии обе стороны были вынуждены мириться с потерями. Если Азербайджан терял одного военнослужащего, то Армения, как минимум, пять. Так будет всегда, и эта разница свидетельствует о том, что никаких уступок и послаблений для армян не будет.

Любая их провокация будет пресекаться самым решительным образом, а в ответ лузер будет получать только ощутимые издержки, пока не угомонится.

Какие бы события и трансформации ни происходили в регионе или же на континенте, политик серьезного уровня обязан держать нос по ветру и не впадать в иллюзии. Если на новые подвиги армян стимулируют события в Казахстане, то небезынтересно выяснить – как и согласно какой логике.

Ведь в Казахстане миротворцы ОДКБ и весь остальной контингент получили задание свернуть голову террористам и бандитским формированиям. С ними никаких переговоров не было и не будет, потому что вооружившиеся гангстерской амуницией и скверной идеологией боевики бросили вызов мирной жизни и конституционному строю. Если провести аналогию, то в Южном Кавказе на линии водораздела примерно такой же был расклад. По одну сторону был придерживающийся требований международного права Азербайджан, а по другую — движимый идеологией разрушительного цехакронизма Ереван. Баку свернул ему голову, дав ясно понять, что более не потерпит давлений на себя и провокаций .

Но беда Еревана в том, что ему чуждо понимание элементарных истин. Зло обречено. Оно будет уничтожено, как, собственно, это и произошло осенью 2020 года. Так на что же еще полагается Армения, обескровленная, униженная и растасканная, повторяя свои террористические пируэты?!

Склонность к безрассудным действиям это слабость Армении, которую и при желании нормальной субстанцией назвать-то трудно. Своей больной прытью она все время противопоставляет себя здравомыслию и трезвости, полагая, что этим проявляет индивидуальность. Не тут-то было.

Все ее капризы и причуды изжили себя. Пора бы призадуматься над тем, как быстрее остепениться, изменить амплуа, чтобы восприниматься в качестве адекватного субъекта. А время для этого давно созрело.

Тофик Аббасов, аналитик