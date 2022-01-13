Вадим Трюхан: Россия будет создавать многоуровневые конфликтные ситуации и кризисы у своих границ

«2022 год может стать наиболее тяжелым для отношений России с Западом. Дело в том, что в прошлом году Кремль позволил себе две абсолютно неприемлемые для Вашингтона, Брюсселя и ключевых европейских столиц вещи. Во-первых, Москва выдвинула абсолютно утопические ультиматумы, на которые никто никогда и ни при каких условиях не пойдёт. Речь идёт об остановке расширения НАТО и неких письменных гарантиях России. А во-вторых, Кремль унизил европейцев, публично предложив американцам фактически договориться о новом разделе мира на двоих».

Об этом сказал в беседе с Minval.az украинский политолог, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, добавив, что пойти на своеобразную «Ялту 2.0» ни Байден, никакой-либо иной политик в США, себе позволить не может. Ведь это бы было выстрелом себе, и даже не в ногу, а в голову.

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«Поэтому текущий год, с одной стороны, будет посвящён разгребанию «авгиевых конюшен», загаженных россиянами. С 10 по 13 января прошли своеобразные «дни России» на Западе, — сначала состоялись американо-российские переговоры в Женеве, а затем – переговоры НАТО-РФ», — отметил украинский политолог.

На данный момент, по мнению политолога, нужно рассматривать три сценария:

Первый: продолжение игры в пинг-понг или точнее сказать «в городки». Россияне и далее будут пытаться «кошмарить» Украины, Европу и те точки земного шара, куда смогут дотянуться. А американцы и европейцы будут и далее высказывать обеспокоенности и жалить санкциями точечно.

Второй: дальнейшая ограниченная эскалация ситуации на границах России. Как считает Трюхан, для этого будут создаваться многоуровневые конфликтные ситуации и кризисы по примеру миграционной провокации на беларуско-польской границе, которая хотя и была реализована руками самопровозглашенного президента Лукашенко, но руководилась из Кремля.

И третий. Полномасштабная континентальная война в Европе. Несмотря на то, что Россия абсолютно к ней не готова, причём ни с экономической, ни с военной точки зрения, как считает Трюхан, Владимир Путин, поддавшись эмоциям, может с лёгкостью ее развязать.

«Тем не менее, посыпать голову пеплом не стоит. При условии консолидации усилий Запада, больших катаклизмов на протяжении 2022 года избежать удастся. Ведь Путин и Россия, в целом, не всесильны. Украина доказывает это на собственном примере уже восьмой год, фактически став форпостом Запада в войне России против всех», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров