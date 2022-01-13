Украина ведет диалог с Турцией по противодействию России в Черном море

Украинские власти ведут переговоры с Турцией касательно совместных усилий по обеспечению безопасности в Черном море. Об этом в эфире «Украинского радио» сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, Черное море является важным регионом для Украины, где Киеву необходимо противостоять усилиям России, которая также является черноморской державой.

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«И об этом мы также должны говорить с членами НАТО. Потому что для них это тоже приоритетный регион», — уточнил он.