Филипп Экозьянц высмеял армян за информацию в Википедии, что Эрзурум — город в исторической Западной Армении

Российский ученый и историк армянского происхождения Филипп Экозьянц высмеял информацию в Википедии, где написано, что Эрзурум – это город в исторической Западной Армении.

«Открыл википедию. «Эрзурум — город в исторической Западной Армении…» Представил себе в итальянской википедии такой текст: «Париж — город в исторической Северной Италии»; в монгольской: «Москва — город в исторической Западной Монголии»; в немецкой: «Рим — город в исторической Западной Германии»; в иранской: «Тбилиси, Ереван, Стамбул — города в исторической Западной Персии»… Братья, почему другим стыдно такое писать, а нам не стыдно? Такое ведь даже читать стыдно», — написал Филипп Экозьянц в «Фейсбуке».

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