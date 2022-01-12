Актриса похудела на 35 кг, занимаясь ходьбой

Австралийская актриса Ребел Уилсон назвала ходьбу самым эффективным упражнением для похудения. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В интервью в рамках программы Apple Fitness+ Уилсон призналась, что вместо изнурительных тренировок она занималась ходьбой, и это помогло ей сбросить 35 кг. О действенном способе актриса узнала на оздоровительном семинаре.

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«Доктор сказал мне: «Ребел, лучший способ избавиться от жира — это просто ходить», — приводит слова специалиста звезда в разговоре.

Врач посоветовал актрисе не изнурять себя высокоинтенсивными тренировками, а ходить по часу в день в умеренном темпе.

«И если вы сможете регулярно соблюдать это правило, то для вас и вашего типа фигуры это будет лучшим способом сбросить лишний вес», — цитирует врача Уилсон.

Об актрисе заговорил весь мир, когда она публично заявила о том, что 2020 год стал для нее «годом здоровья». Ребел Уилсон всерьез занялась своей физической формой и быстро избавилась от лишних килограммов. Правда, после призналась в интервью InStyle, что заняться собой ей следовало еще в 30 лет, а не в 40.