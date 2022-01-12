Президент Азербайджана анонсировал встречу Консультативного совета ЮГК

В следующем месяце в Баку пройдёт встреча Консультативного совета Южного газового коридора. Реализация Южного газового коридора, безусловно, является историческим событием, и реализация этого огромного энергетического проекта в столь качественной и сложной геополитической ситуации потребовала действительно больших усилий.

Об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. Его слова приводит «Репорт».

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