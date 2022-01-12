В Латвии высказались о войне между Россией и НАТО

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает почти немыслимым военный конфликт между Россией и НАТО, сообщает РИА «Новости».

«Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас. Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в его состав, а также где НАТО может размещать войска», — сказал политик.

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По словам Кариньша, военный конфликт между Россией и НАТО стал бы худшим сценарием.

«Если будет война, то НАТО готово, но война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война»,— заключил премьер-министр Латвии.