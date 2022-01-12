Ильхам Алиев уличил Вашингтон в проармянской риторике

Нынешняя администрация США в одностороннем порядке на стороне Армении.

Об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

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«Дело в том, что здесь нарушен баланс, демонстрируя, что нынешняя администрация США в одностороннем порядке на стороне Армении, и это их личное дело. Мы, как говорится, просто высказываем свое мнение, и, конечно же, будем это учитывать в нашей политике», отметил глава государства, слова которого приводит «Репорт».