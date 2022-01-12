Алиев: Миротворцы не хотят, чтобы армяне уезжали из Карабаха. Такое не может быть случайным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в целом, российские миротворцы в Карабахе справляются со своей задачей, хотя к ним имеются некоторые обоснованные претензии.

«К деятельности миротворцев (российских миротворцев в Карабахе), мне кажется, нужно смотреть через более широкую призму, и, конечно, здесь много раздражающих моментов. Но в то же время было бы несправедливо не упомянуть об их положительных функциях. Теперь они выполняют важную задачи. Они сопровождают отправку и перевозку, как наших военнослужащих, так и грузов в Кяльбаджарский и Лачинский районы, и в принципе могу сказать, что, в целом, я положительно оцениваю деятельность миротворцев», — сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам. Его слова приводит «Интерфакс».

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Он отметил, что отметил, что в прошлом году азербайджано-российские отношения стали более интенсивными .

«Прошлый год многое прояснил, в то же время появился новый элемент в наших отношениях с Россией, которого до этого не было. Азербайджано-российские отношения всегда были очень позитивными. Но в прошлом году наши отношения стали более динамичными, стало больше контактов на различных уровнях, в том числе на уровне президентов», — подчеркнул глава государства.

По словам Алиева, в то же время Баку не раз выражал претензии российской стороне по поводу незаконных визитов на азербайджанские территории, находящихся в зоне ответственности миротворческого контингента.

«Мы не раз официально выражали недовольство по поводу незаконных визитов. Наш министр обороны не раз направлял письма своему российскому коллеге, а также выражал недовольство главе миротворческой миссии. Аналогичные шаги были сделаны во время незаконного визита Валери Пекрес (кандидата в президенты Франции в азербайджанский город Ханкенди). Нам ответили, что они (миротворцы), мол, недоглядели, не знали, сказали, что Пекрес приехала на обычной машине и т.д. Скажу, как есть: в это слабо верится. Этот визит был организован, поскольку Пекрес не смогла взять с собой тех, кого хотела, ее сопровождало ограниченное число людей. С ней вместе были бывший глава МИД Франции, еврокомиссар Барнье и еще один депутат. Они тайком поехали туда и приехали, а новость об их визите вышла только после их возвращения. Наверное, они опасались, что мы задержим их в Лачинском коридоре», — подчеркнул Алиев.

Он отметил, что если бы Баку знал про данный незаконный визит, то Пекрес и ее спутников не выпустили бы с территории Азербайджана. «Если бы мы знали, что они там, мы бы однозначно не позволили им вернуться. Лачинский коридор находится под нашим контролем. Вы были в Шуше и видели это. Мы можем остановить там любую машину, и никто ничего не может нам сказать. Поэтому такие случаи абсолютно недопустимы и должны быть прекращены», — сказал президент.

Алиев отметил, что по имеющейся у него информации, приезжающие в Карабах представители Армении обращаются к миротворцам по поводу визитов иностранцев (в зону ответственности миротворцев). Им либо разрешают, либо нет. В целом могу сказать, что нам точно известно, что происходит на въезде и выезде (в зону ответственности миротворцев), в Ханкенди, а также в его окрестностях. Поэтому что-то скрывать от нас, делать вид что не в курсе, несерьезно», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что российские миротворцы стараются сделать так, чтобы зону их ответственности покидало как можно меньше людей. «Мы видим, что количество прибывающих в Карабах, Ханкенди и другие места, контролируемые российскими миротворческими силами людей, сильно отличается от количества уезжающих. Уезжает больше людей. Мы наблюдаем за этим. Мы видим, что 91% автомобилей, въезжающих сюда (в Карабах), не проверяются. Однако, при выезде не досматривают лишь 46 автомобилей. Что это значит? Это значит, что российские миротворцы хотят сделать въезд свободным, а на выезде создавать определенные проблемы. Они останавливают выезжающие машины, допрашивают водителей, так как не ходят, чтобы отсюда уезжали. Такое не может быть случайным», — заявил Алиев.

По словам президента, азербайджанская сторона владеет полной информацией о количестве въезжающих в зону ответственности миротворцев людей и автомобилей. «Мы знаем количество и автомобилей, и людей, знаем, сколько человек въехало или выехало. По имеющимся у нас данным, 38 тыс. человек из покинувших эти территории во время войны вернулись обратно, и 11 тыс. человек из них навсегда покинули эти места. По уточненным данным, в зоне контроля российских миротворцев в настоящее время проживают 27 тыс. человек», — подчеркнул он.

Президент также отметил, что несмотря на вышеупомянутые претензии, он положительно оценивает работу миротворцев. «Серьезных инцидентов не происходило. Инциденты происходили лишь на армяно-азербайджанской границе», — заключил он.