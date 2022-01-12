Азербайджан планирует прокладку ЛЭП через Зангезурский коридор в Нахчыван

Азербайджан планирует проложить линии электропередачи через Зангезурский коридор в Нахчыванскую Автономную Республику, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Через этот коридор (Зангезурский) пройдет и железная и автомобильная дороги. В наших планах есть и прокладка в будущем линий электропередачи в Нахчыван, поскольку мы обладаем большим потенциалом по экспорту электроэнергии», — сказал Алиев в среду в интервью местным телеканалам (цитата по «Интерфаксу»).

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