Президент Алиев отметил рост ненефтяного экспорта страны

«Наши экспортные планы реализуются. Ненефтяной экспорт страны увеличился более чем на 40 процентов».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

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«Это позволяет нам приносить валюту в страну не только за счет нефти и газа, но и за счет другой продукции. Мы должны учитывать, что население страны растет. И таким образом растут спрос и внутреннее потребление. В этом случае увеличение ненефтяного экспорта можно считать большим достижением», — сказал глава государства (цитата по Report).