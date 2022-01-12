Ильхам Алиев заявил о росте валютных резервов

“Наши валютные резервы выросли. Хотя в прошлом году у нас были большие расходы. Особенно в Карабахе и Восточном Зангезуре”.

Об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

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«В других регионах страны инвестиционная программа реализована в полном объеме. Несмотря на это, наши валютные резервы выросли на 2,5 миллиарда долларов”, — подчеркнул президент (цитата по Report).

«Мое указание правительству заключалось в том, чтобы не допустить сокращения валютных резервов. При необходимости можно немного сократить расходы, особенно инвестиционные расходы, но при этом мы должны сохранить наши валютные резервы и попытаться их увеличить».

«Это дает нам экономическую независимость. Невозможно говорить о политической независимости без экономической независимости», — добавил президент.