Геноцид в Руанде изменил ДНК местных женщин и их детей

Геноцид в Руанде, пережитый беременными женщинами, привел к эпигенетическим изменениям в их ДНК и ДНК их детей, выяснили ученые из Южно-Флоридского университета вместе с руандийскими коллегами. Об этом они рассказали в статье в журнале Epigenomics, передает «Газета.ру».

В 1994 году руандийский народ тутси столкнулся с геноцидом, инициированным народом хуту. Были убиты около 800 тыс. тутси (всего погибло до 1,1 млн человек, около 20% населения страны), также имели место массовые изнасилования, была разрушена инфраструктура, что привело к тяжелым экономическим последствиям.

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Исследователи изучили 59 геномов женщин тутси и их детей. Часть женщин во время беременности столкнулись с проявлениями геноцида — были изнасилованы, стали свидетельницами жестоких расправ, подверглись нападению, бежали из плена. Остальные в это время находились в других регионах.

Оказалось, пережитый геноцид повлиял на ДНК и самих женщин, и их потомства. Многие из обнаруженных эпигенетических изменений произошли в генах, которые ранее были связаны с риском психических расстройств, в частности посттравматическим расстройством и депрессией.

«Эпигенетические изменения ДНК, которые помогают контролировать функцию гена, стабильны, но обратимы, — отмечают авторы работы. — Они могут происходить в более короткие сроки, чем это необходимо для изменения основной последовательности ДНК. Наше исследование показало, что пренатальное воздействие геноцида было связано с эпигенетической картиной, свидетельствующей о снижении функции генов у потомства».

Хотя в данном исследовании рассматривается именно влияние геноцида 1994 года в Руанде, оно подтверждает результаты предыдущих исследований, которые показывают, что события, пережитые женщиной во время беременности, сказываются на плоде. Такие данные доказывают необходимость более активных усилий по заботе об эмоциональном и психологическом благополучии беременных женщин.

Те, кто находился в утробе матери во время геноцида, сейчас заводят собственных детей, отмечают ученые. Они надеются в скором времени выяснить, оказала ли пережитая травма эпигенетическое воздействие и на третье поколение. Также исследователи собираются выяснить, как эпигенетические изменения могли повлиять на риск развития конкретных психических расстройств.