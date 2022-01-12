Посол Казахстана в Азербайджане раскрыл местонахождение Назарбаева

Экс-президент Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице Казахстана.

Об этом сообщил на пресс-конференции посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, передает АПА.

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По его словам, Н.Назарбаев находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Дипломат довел до внимания, что Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран.

«Он постоянно следит за ситуацией», — добавил посол.