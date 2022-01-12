Посол Казахстана выразил благодарность Азербайджану за поддержку

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов расценил происходящие в последние дни события в Казахстане как тяжелую трагедию для казахского народа.
Об этом дипломат заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции в посольстве, передает АПА.
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Он поблагодарил Азербайджан за поддержку, выраженную на прошедшем в формате видеоконференции чрезвычайном заседании Совета глав МИД Организации тюркских государств.