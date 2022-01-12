Песков — о пребывании миротворцев в Казахстане: «Это вопрос не к России»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о пребывании миротворцев в Казахстане, отметил, что это вопрос не к России, все координируется ОДКБ.

«Это решает ОДКБ», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, почему РФ в последнюю очередь выводит свой контингент из Казахстана, передает РИА Новости.

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Говоря о продолжительности вывода сил ОДКБ из страны, он отметил, что миссия не была развернута за один день.

«Она тоже развертывалась в течение определенного количества дней. Но в данном случае это все координируется ОДКБ, поэтому это не вопрос только к РФ», — уточнил пресс-секретарь президента.

Скорый вывод контингента Песков объяснил это решением той страны, которая запрашивала помощь ОДКБ. По его словам, это «говорит о том, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли».

Отвечая на вопрос о том, останется ли усиленная охрана Байконура, Песков отметил, что она осуществляется и российскими специалистами, и, в первую очередь, казахстанскими правоохранителями.