Кулеба: Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО

Москве на переговорах в Женеве дали понять, что она «не имеет права голоса» в вопросе членства Украины в НАТО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом отказ от расширения альянса на восток стал бы, по мнению министра, стратегическим поражением.

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«Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это «красная линия», которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России «юридических гарантий» о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением»,— сказал Дмитрий Кулеба в комментарии «РБК-Украина».

По его мнению, России дали понять, что договоренностей по Украине без участия Киева не будет, добавил он. «Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации, безопасности вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности»,— отметил министр.

Переговоры Москвы и Вашингтона прошли в Женеве, 10 января. В МИД РФ считают, что прошедшие консультации были сложными, но профессиональными, однако особых результатов не принесли.