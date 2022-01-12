ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению начать содержательный диалог

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает Баку и Ереван воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу, заявил армянскому госагентству «Арменпресс» пресс-секретарь действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, второй секретарь постпредства Польши при Оргнизации Бартош Кемпински.

«Мы внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Мы призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и приступить к содержательному диалогу для решения спора вокруг Нагорного Карабаха. Польша, как действующий председатель ОБСЕ, намерена работать с партнерами, чтобы обновить и укрепить наши усилия по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе», — приводит агентство слова польского представителя.

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Он заявил также о поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.