Скрытый смысл призывов белорусского «батьки»

«Президент Беларуси Лукашенко во время онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности неожиданно озаботился безопасностью Узбекистана. Он, как и ранее председатель Комитета Госдумы РФ Калашников, настойчиво рекомендовал президенту Узбекистана Мирзияеву вернуть свою страну в ОДКБ. Дальше – больше. Белорусский «батька» стал зазывать Казахстан и другие постсоветские страны к новому объединению, чтобы совместно противостоять внешним и внутренним угрозам». Об этом написал в своем «Фейсбуке» политолог Расим Мусабеков.

«Предположу, что объединение Беларуси с Россией в союзное государство, которое Лукашенко после прошлогодних массовых протестов, обязался наконец-то форсировать, будет выглядеть более приемлемым в кампании с Казахстаном, а возможно, и с Арменией. Однако не исключаю, что по-крестьянски хитроватый Лукашенко, надеется под предлогом возможности сколотить более обширный «СССР 2.0», оттянуть реализацию собственных обязательств перед президентом Владимиром Путиным, а именно перевести процесс создания союзного государства в практическую плоскость, с освобождением поста президента Беларуси и перемещения в кресло символического председателя союзного парламента. Так это или нет, увидим», — отметил Мусабеков.

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