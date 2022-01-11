Баку осуждает военные провокации Еревана

Министерство иностранных дел (МИД) распространило заявление в связи с очередной провокацией Армении в Кяльбаджарском направлении.

Как говорится в сообщении МИД, по информации Министерства обороны, в результате провокации, совершенной 11 января 2022 года ВС Армении в Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб наш военнослужащий, солдат Назаров Аяз Азер оглу: «Мы решительно осуждаем продолжение Арменией военных провокаций.

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Совершив очередную кровавую провокацию на государственной границе вместо того, чтобы предпринимать шаги для нормализации отношений между двумя странами, военно-политическое руководство Армении несет непосредственную ответственность за эскалацию ситуации в регионе.