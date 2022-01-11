Аэропорты Азербайджана повысили показатели обслуживания пассажиров

В период с января по декабрь 2021 года аэропорты Азербайджана обслужили 2,93 млн. пассажиров.

Как говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев, данный показатель более чем в два раза превысил статистику 2020 года, когда пассажирские авиаперевозки были приостановлены в связи с началом пандемии COVID-19, отменой международного авиасообщения и закрытием границ.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

От общего числа пассажиров на долю международных рейсов пришлось 2,39 млн. пассажиров. За прошлый год базовые авиаперевозчики Международного аэропорта Гейдар Алиев – AZAL и Buta Airways перевезли 874,5 тыс. и 250 тыс. пассажиров соответственно.

От общего числа международных рейсов на долю AZAL пришлось 38,2%, Buta Airways – 10,9%.

Авиационная индустрия постепенно восстанавливается и в настоящее время в Международный аэропорт Гейдар Алиев прямые рейсы совершают 25 пассажирских авиакомпаний.

Авиаперевозчики выполняют полеты из Азербайджана в Турцию, Россию, ОАЭ, Грузию, Украину, Беларусь, Катар, Израиль, Германию, Великобританию, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

675 человек было обслужено на рейсах, совершенных в первый аэропорт на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, открытие которого состоялось в 2021 году в городе Физули.

Стоит также отметить, что Управление воздушным движением «Азераэронавигация» при AZAL за прошедший год обслужило 47 тысяч воздушных судов, проложивших маршрут через воздушное пространство Азербайджана, что на 6,3% больше показателей 2020 года и составляет 57% показателей предпандемического периода. Еще 34 тыс. самолетов были обслужены на взлет и посадку в аэропортах Азербайджана.