Новый премьер Казахстана позвонил в Москву и заверил, что Нур-Султан будет углублять курс стратегического партнерства с РФ

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского кабмина.

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«Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Смаилов заверил, правительство остается твердо приверженным курсу углубления стратегического партнерства с Россией.

«Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — заявил Смаилов Мишустину.