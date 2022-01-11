Новый премьер Казахстана позвонил в Москву и заверил, что Нур-Султан будет углублять курс стратегического партнерства с РФ

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского кабмина.
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«Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.
Смаилов заверил, правительство остается твердо приверженным курсу углубления стратегического партнерства с Россией.
«Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», — заявил Смаилов Мишустину.