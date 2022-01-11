Сикорский заявил Лаврову, что Россия «получит по яйцам»

Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам». Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора. Польский политик решил поддержать уровень дискуссии в Восточной Европе.

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«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели», — заявил польский евродепутат.