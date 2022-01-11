Николай Розов: Не для того Кремль пришел в Казахстан, чтобы допустить его демократизацию

«Если в Казахстане прекратится насилие, репрессий против невинных и мирных людей не будет, а россияне уйдут (исключение может составить охрана Байконура) – то это весьма неплохой сценарий. Токаев мог не справиться без поддержки из Москвы. А если будет затяжная борьба с насилием и наращивание российского присутствия, репрессии и ответные протесты продолжатся, то это очень плохо во всех смыслах».

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Об этом в беседе с Minval.az сказал российский философ, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения РАН Николай Розов. По его словам, на данный момент ситуация находится «на развилке».

«Сейчас — развилка. Кроме того, без Кремля и Путина, войск ОДКБ, была надежда на демократизацию и вестернизацию в Казахстане. А в их присутствии — снизилась почти до нуля», – отметил политолог.

Он напомнил опыт российского вмешательства в Сирийский конфликт, который позволяет усомниться в «благостном сценарии», уготовленного Россией для Казахстана.

«Воевали тогда почему-то не против «кошмарного ИГИЛа», а сугубо против противников Асада, в том числе настроенных вполне демократически и светски. Сейчас южные исламисты – враги Токаева», — добавил он.

«Не для того Кремль и ОДКБ пришли на помощь президенту Казахстана, чтобы допустить рядом с собой страну с демократией и сменяемостью власти по результатам открытых и честных выборов», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров