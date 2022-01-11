Организация тюркских государств поддержала Токаева в проведении реформ в Казахстане

Организация тюркских государств заявила во вторник о поддержке решения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о проведении реформ в республике.

«Поддерживаем повестку президента Токаева о проведении реформ, которые повысят благосостояние братского казахстанского народа. Вновь выражаем готовность оказать необходимую поддержку для преодоления кризиса руководству и народу Казахстана», — отмечается в заявлении.

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В организации подчеркнули «важность соблюдения основных правил и принципов международного права». «Поддерживаем антитеррористические действия правительства Казахстана против террористов, радикалов, экстремистов и преступников, нацеленных на подрыв конституционного порядка. Отмечено, что план действий [организации] до 2040 года служит руководством для координации, сотрудничества и взаимопомощи перед лицом национальных и международных испытаний», — говорится в заявлении.