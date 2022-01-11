Официальный Баку впервые прокомментировал ситуацию в Казахстане

Азербайджан — сторонник скорейшей нормализации ситуации в Казахстане и восстановления верховенства закона.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на чрезвычайном заседании Организации тюркских государств, передает «Репорт».

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«Мы верим, что победит здравый смысл и Казахстан выйдет из ситуации, не рискуя знаменательными достижениями, полученными после обретения независимости», — сказал министр.

«Азербайджан с тревогой следит за текущей ситуацией в братском Казахстане. Печально, что события на прошлой неделе привели к ранению и гибели людей. В связи с этим мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, их близким и всему казахскому народу, желаем скорейшего исцеления всем пострадавшим», — сказал Байрамов.

Министр сказал, что Азербайджан выступает за скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане и восстановление верховенства закона:

«Невозможно оправдать насилие, незаконное использование силы, подрывающей общественный порядок, угрожающей фундаментальным правам человека и свободам граждан, и потому такое должно быть решительно осуждено. Верим в мудрость и способности народа и правительства Казахстана. А также верим, что Казахстан, не рискуя своими высокими достижениями после восстановления независимости, урегулирует ситуацию, восторжествует здравый смысл».

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан еще раз подтверждает уважение суверенитета и территориальной целостности Казахстана.