Обновленная 50-манатная купюра вышла в финал конкурса «Самый совершенный денежный знак 2022 года»

Банкнота номиналом в 50 манатов, выпущенная Центробанком Азербайджана в оборот с начала 2021 года, включена в число финалистов международного конкурса «Самый совершенный новый денежный знак 2022 года», проводимого Международной ассоциацией коллекционеров бумажных денежных знаков (International Bank Note Society, IBNS).

«На конкурсе были представлены банкноты различных стран, в том числе Великобритании, Австралии, Мексики, Индонезии, Казахстана, Сингапура, Филиппин и т.д. Банкноты были выпущены в оборот Центробанками этих стран в 2021 году», — говорится в информации Центробанка Азербайджана.

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ЦБА отмечает, что в ноябре 2021 года новая банкнота номиналом 50 манатов стала победителем в номинации «Банкнота с самой надежной системой защиты» на международной конференции, организованной Международной ассоциацией производителей голограмм (IHMA) в Великобритании.