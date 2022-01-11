Экстренное заседание глав МИД Организации тюркских государств: Стабильность в Казахстане важна для всего мира (обновлено)

Стабильность и безопасность в Казахстане важна не только для тюркоязычных государств, но и для мира в целом. Казахстан обладает всеми возможностями для преодоления вызовов. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник на внеочередном заседании в режиме видеоконференции глав МИД стран Организации тюркских государств по ситуации в Казахстане.

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Участники заседания почтили минутой молчания память погибших в ходе беспорядков в Казахстане.

По словам Чавушоглу, в Турции внимательно отслеживали события в Казахстане.

«Наша страна готова к посильной поддержке братского Казахстана. Тюркоязычные государства должны быть едины для решения проблем. Организация тюркских государств – лучшая площадка для развития и повышения благосостояния наших стран», — сказал турецкий министр.

Глава дипломатии отметил, что трагические события в Казахстане глубоко потрясли общественность всех стран-членов организации. «Тюркский мир – большая семья, а наши страны являются частью единого целого», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции сравнил тюркский мир с организмом: «Точно также, как при травме болит все тело, так и события в Казахстане, вызвали большую печаль в Турции» (цитата по Anadolu).

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Началось внеочередное заседание министров иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств.

Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

Основной темой встречи под председательством главы МИД Турции является кризис в Казахстане.

Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Встреча проходит по инициативе Турции, председательствует министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.