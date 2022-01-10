Известно имя самого богатого человека в мире криптовалют

Глава Binance Чанпэн Чжао стал самым богатым человеком в мире криптовалют с состоянием в $96 млрд без учета цифровых активов, которыми он может владеть. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

В рейтинге агентства Чжао опередил индийского бизнес-магната Мукеша Амбани, чье состояние оценивается в $92,9 млрд. Однако у главы Binance состояние может быть куда больше, так как ему принадлежат криптоактивы.

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В ноябре прошлого года Чжао заявлял, что купил биткоины в 2014 году и большую их часть держит и сейчас. При этом он готов пожертвовать практически всем своим состоянием, так как считает себя финансово независимым человеком.

Сразу двое создателей криптовалют в июле прошлого года заявили о своем уходе с рынка. Соучредитель Ethereum Энтони Ди Иорио объяснил это страхом за свою жизнь, разработчик Dogecoin Джексон Палмер в свою очередь назвал криптовалюту обманом.