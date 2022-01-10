Боррель допустил военное столкновение России и Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не исключает возможность вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

«Почему нет? Сейчас на другой стороне границы находятся 100 тыс. русских солдат, и я полагаю, что они пришли туда не для того, чтобы пить кофе. Это угроза использования силы», — заявил Боррель в интервью BBC Radio 4 в понедельник, отвечая на вопрос о том, есть ли риск вооруженного конфликта.

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Он отметил, что риторика России по вопросу Украины совместно с концентрацией военной силы на границе беспокоят Украину, НАТО и ЕС.