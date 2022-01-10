Высказывание главы МИД Турции Чавушоглу о том, что Турция окажет Казахстану всестороннюю поддержку, говорит о том, что в целом Анкаре очень важны ситуация и положение дел в Казахстане, она таким образом высказывает свою озабоченность. Само собой, под поддержкой, кроме политической, подразумеваются и гуманитарная, и материальная помощь – все, что попросит Казахстан у Турции.

Такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал турецкий политолог, профессор Университета Кахраманмараша Тогрул Исмаил, добавив, что приглашение сил ОДКБ в страну — это проблема руководства Казахстана, но не очень приятный факт для Турции.

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«Есть определенная обеспокоенность на этот счет, и Турция, таким образом, дипломатическим путем демонстрирует свое мнение. Ситуация в Казахстане не из лучших и подобное развитие никто не ожидал, а учитывая, что у Казахстана достаточно и вооруженных сил, и полиции, и других силовых структур, вызывать в этом случае для поддержки ОДКБ, не совсем понятное положение дел для Турции», — отметил политолог.

Также он отметил, что «Турция будет поддерживать Казахстан в любом случае и стабильность в стране — самый важный момент в этом случае».

«Процесс очень сложный. Но я, как специалист, считаю весьма ошибочным решением обращение руководства Казахстана в ОДКБ. Однако, каждая страна или ее руководство, как правило, выбирает тот вектор действий, который считает наиболее нужным и близким для себя», — резюмировал наш собеседник.

В.Мансуров