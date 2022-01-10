Оппозиция Армении: Пашинян выставил себя посмешищем и признал себя террористом

Депутат от оппозиционного блока «Армения» Ара Варданян на встрече с журналистами прокомментировал решение премьер-министра Пашиняна отправить 100 армянских военнослужащих в Казахстан.

По мнению Ваданяна, Никол Пашинян выставил себя посмешищем, поскольку заявил о неприемлемости событий в Казахстане, несмотря на то, что в 2018 году сам пришёл к власти посредством уличных протестов.

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Помимо этого, парламентский оппозиционер вспомнил, что премьер-министр Армении во время своих выступлений называл протестующих “террористами”.

“Что же, я рад, что Пашинян, наконец, признал себя террористом. Я бы конечно дал более жесткую характеристику, но давайте пока смиримся с тем, что он просто террорист”, — сказал Варданян (цитата по News.am).