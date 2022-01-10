Украине предрекли повышение цен на электричеcтво и газ из-за Казахстана

Ситуация в Казахстане может привести к тому, что в Украине существенно вырастут цены на электроэнергию, произведенную на атомных станциях, а также на газ. Об этом в комментарии УНИАН заявил украинский независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По его словам, Казахстан поставляет треть сжиженного газа, потребляемого в республике, но нет никаких гарантий, что такой объем продаж сохранится. В последнее время поставки упали из-за роста внутреннего потребления, при условии что Казахстан в нестабильное время дополнительно сократит их или полностью остановит, Украине грозит дефицит.

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Текущее развитие событий обещает и дальнейший рост цен на уран, который является частью топлива для АЭС. На Казахстан приходится 40 процентов мировой добычи урана, так что если возникнут какие-то проблемы, то Украине придется существенно увеличить расходы на топливо для атомных станций. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на электроэнергию.

Председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины Роман Бабицкий также напомнил, что Казахстан является крупным поставщиком нефти. Если ситуация в республике не успокоится, то в Европе может усугубиться энергетический кризис, а это дополнительно ударит по Украине.