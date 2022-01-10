EBRD в прошлом году инвестировал в Азербайджан 34 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) в прошлом году инвестировал 34 млн евро в 8 проектов в Азербайджане, сообщается на сайтне EBRD.

Согласно отчету, это на 2 проекта и в 2 раза больше, чем в 2020 году.

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Отметим, что количество проектов, финансируемых EBRD в Азербайджане, вновь увеличилось и приблизилось к показателям 2015-2017 годов (9 проектов в год).

Напомним, что на сегодняшний день EBRD инвестировал в общей сложности 3,305 млрд евро в 178 проектов в Азербайджане. Доля частного сектора в инвестиционном портфеле EBRD составляет 12%.

В настоящее время в портфеле EBRD 34 активных проекта по Азербайджану. Объем портфеля по этим проектам составляет 801 млн евро. Из них 88 % или 709 млн евро пришлось на инфраструктурные проекты, 9% или 73 млн евро-на промышленность, торговлю и агробизнес, а 3% или 20 млн евро-на финансовые институты

Инвестиции EBRD в Азербайджан составили 1% от общего портфеля.