Политолог Ковтун: на примере Казахстана можно сказать, что Путин торопится восстановить СССР

«Ввод в Казахстан войск ОДКБ — это явно несоразмерное применение силы, которое ни при каких обстоятельствах нельзя было допустить. Сложно представить, чтобы такое большое суверенное государство как Казахстан, обладающее большой армией и собственными силами безопасности, не справилась бы, условно говоря, с несколькими тысячами погромщиков».

Такое мнение высказал в беседе с Minval.az украинский политолог Вячеслав Ковтун, добавив, что это, скорее всего, можно рассматривать как повод для России закрепить свое влияние ещё в одной большой среднеазиатской стране.

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По его словам, безусловно, опыт или пример Казахстана показывает, что никакой, так называемый, транзит власти, этакий вид восточной деспотии, каким видел его, очевидно, Назарбаев, на деле невозможен.

«Он просто хотел сохранить навечно влияние своей семье на все сферы жизни этой страны, ну а его сменщик, который обладал декоративными правами, решил их получить в реальности и как бы вот за это и заплатили сотнями жизни людей — вот это печально», — отметил политолог.

Как считает политолог, складывается впечатление, что Владимир Путин «торопится и активно продвигает идею восстановления СССР — пример Беларуси и Казахстана явно позволяет судить об этом именно так».

«Если сравнить динамику последних двух лет и то, что было до этого, то, безусловно, мы наблюдаем какой-то катализатор, явное ускорение этих процессов. А как они будут развиваться дальше, посмотрим, трудно пока говорить об этом», — резюмировал украинский политолог.

В. Мансуров