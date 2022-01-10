Калашников: В Армении осознали, что Запад их использует

Глава комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), комментируя участие премьера Армении Никола Пашиняна в саммите ОДКБ, заявил, что в Армении еще до событий в Казахстане поняли, что западные страны их используют.

«В Армении было много западных НКО, и необязательно он (Пашинян) был таким личным ставленником (американского миллиардера Джорджа Сороса), просто там были расчеты (Запада) и на некоторые националистические движения. Также они (Армения) открывали биологические станции», — заявил Калашников РИА Новости.

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По его словам, в Армении прекрасно понимали, что их использовали как рычаг в регионе для давления на Россию, а в другом контексте они малоинтересны Западу.

«Думаю, осознание и отрезвление от того, как используют (их) страну в своих интересах (западные страны) у них произошло чуть раньше, (чем произошли события в Казахстане). Что они нужны для каких-то целей Америки или Франции», — добавил Калашников.