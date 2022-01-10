Путин предложил подумать о «совершенствовании» процедуры использования сил ОДКБ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости совершенствования процедуры использования совместных сил в рамках ОДКБ.

«Нам надо подумать о совершенствовании процедур принятия решений об использовании совместных сил. Решения были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были единообразными. И это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его ещё чуть повыше и сделало бы нашу работу ещё более эффективной. Хотя и так в целом жаловаться особенно не на что», — сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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