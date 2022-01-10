В Женеве стартовали переговоры России и США по гарантиям безопасности

Российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности начались в Женеве, передаёт РИА Новости.

Встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Ожидается, что центральным вопросом на консультациях станет российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений.

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Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Накануне в Женеве прошла предварительная часть переговоров в формате рабочего ужина. По итогам Рябков заявил, что разговор был сложный, но деловой.