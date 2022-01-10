Экс-министр обороны Украины призвал отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма

Экс-министр обороны Украины Гриценко призвал отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма.

В эфире телеканала «Украина 24» бывший министр обороны республики Анатолий Гриценко подчеркнул, что в ближайшие десятилетия полуостров, аннексированный Россией, не будет возвращен в состав Украины.

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Кроме того, Гриценко отметил, что в Донбассе превалирует «русский дух», и по опросам около 80% населения хочет присоединиться к России, — цитирует РИА Новости.

