Экс-советник Назарбаева заявил, что Запад «взбесил» ввод миротворцев ОДКБ в страну

Экс-советник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что ввод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан для обеспечения порядка после протестов «взбесил» Запад, передает РИА Новости.

Он указал, что западные страны, Евросоюз и США проявляют большой интерес к Казахстану. По словам эксперта, они уже внесли в республику почти $376 млрд инвестиций, особенно в углеводородный сектор.

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«Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа… это вне всякого сомнения… Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России, потому что Россия начинает на следующей неделе жесткие переговоры с Соединенными Штатами Америки, НАТО», — сказал Ертысбаев.

По его мнению, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «делает все правильно», и Назарбаев не ошибся в этом политике, назвав его самым достойным.