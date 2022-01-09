По случаю 40-летия обнародованы новые фото герцогини Кембриджской Кэтрин

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, которой 9 января исполнилось 40 лет, в день рождения анонсировала выход трех новых фото, первое из которых уже размещено на официальной странице в Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских. Второй и третий снимок 9 января опубликовало американское издание People на своей странице в соцсети.

Автор трех фото – фотограф Паоло Роверси. Снимки войдут в постоянную коллекцию национальной портретной галереи, патроном которой является герцогиня.

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На первом фото супруга принца Уильяма позирует в пышном белом платье с обнаженными плечами и распущенными волосами. На безымянном пальце левой руки герцогиня демонстрирует помолвочное кольцо принцессы Дианы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Второй снимок Герцогини Кембриджской Кэтрин, который был опубликован в Instagram издания People, портретный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)

На третьем фото, которое также опубликовано в Instagram издания People, супруга принца Уильяма позирует в красном платье, одно плечо которого оголено, а второе декорировано рукавом-фонариком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)

Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 года в Рединге. Британский принц Уильям познакомился с будущей женой в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го, напоминает «Гордон».

Герцог и герцогиня воспитывают троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.